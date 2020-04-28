تسيير دورية تركية روسية سادسة على طريق "إم 4" في إدلب

أنقرة / الخليج 365

بدأت القوات التركية والروسية، بتسيير الدورية المشتركة السادسة على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، عبر صفحتها على موقع تويتر.

وقالت الوزارة إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

ونشرت الوزارة صورًا تظهر العناصر العسكرية المشاركة في الدورية وسط تدابير متخذة ضد فيروس كورونا.

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وكانت الدورية الخامسة على الطريق المذكور قد استكملت في 21 أبريل/ نيسان الجاري.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو الذي أبرم في الخامس من مارس/ آذار الماضي، بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الذي شهدته المنطقة وبلغ ذروته باستشهاد 33 جنديا تركيا يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

وإثر ذلك أطلقت تركيا عملية "درع الربيع" ضد قوات النظام السوري في إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.