اليمن.. مكون جنوبي بارز يرفض إعلان "الانتقالي" حكما ذاتيا

اليمن / الخليج 365

أعلن أحد أبرز المكونات السياسية الجنوبية في اليمن، رفضه إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتيا، ما سمي "الحكم الذاتي" وإعلان حالة الطوائ، معتبرا الخطوة هروبا من تنفيذ اتفاق الرياض.

جاء ذلك في بيان عن "الحراك الجنوبي السلمي"، الذي شارك ممثلا للجنوب في مؤتمر الحوار الوطني اليمني (2013 ـ 2014)، مع مشاركته السياسية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأكد الحراك، في البيان الذي صدر في وقت متأخر الإثنين، "رفضه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ما سمي بالحكم الذاتي وإعلان حالة الطوائ".

واعتبر أن "إعلان الإدارة الذاتية من قبل الانتقالي الجنوبي، هروب من استحقاق تنفيذ اتفاق الرياض، ومحاولة لإخماد انتفاضة عدن ضد الفساد، ليزداد الوضع سوءا على العاصمة المؤقتة".

وتابع: "من أعلن حالة الطوارئ لم يدرك حجم ومعنى المسؤولية، وغير مستوعب لتداعيات ذلك الإعلان ومخاطره التي تقود إلى عودة المواجهات بين الجنوبيين، والإبقاء على التدمير والفساد في عدن".

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ودعا الحراك، "الانتقالي الجنوبي" إلى التوقف عن التصعيد والعبث والاحتراب وجر البلاد إلى متاهات خطيرة، مناشدا جميع الفصائل السياسية اليمنية الوقوف أمام استفحال معاناة سكان العاصمة المؤقتة عدن.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، برنامجا اقتصاديا يتضمن 12 مبدأ لإدارة المحافظات الجنوبية.

وجاء إعلان البرنامج غداة دعوة التحالف العربي بقيادة السعودية، والحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى ضرورة إلغاء ما سمي "الحكم الذاتي"، والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما قبل هذا الإعلان.

والسبت، أعلن "المجلس" الساعي إلى انفصال الجنوب عن الشمال (دخل وحدة طوعية عام 1990)، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما سماها "الإدارة الذاتية للجنوب".

وخلال ساعات، رفضت 6 محافظات جنوبية من أصل 8، هذا الإعلان، وأكدت تمسكها بالولاء للشرعية والرئيس هادي.

ويتحكم "الانتقالي الجنوبي" بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.