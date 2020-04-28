تحييد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه جرى تحييد الإرهابيين في منطقة "هاكروك"، بعملية أمنية مدعومة جواً، بعد التأكد من هويتيهما.

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وأكد البيان استمرار عمليات الجيش التركي بكل حزم، ضد المنظمة الإرهابية الإنفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.