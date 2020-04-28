139 مليون يورو منحة أوروبية للمغرب ضمن تدابير كورونا

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

قدم الاتحاد الأوروبي 139 مليون يورو منحة للمغرب، لدعم جهوده في تيسير التعليم عن بعد لطلاب المدارس في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان لممثلية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أعلن فيه أن اتفاق المنحة وقعته سفيرتها في الرباط كلوديا ويدي.



وقالت ويدي، وفق البيان، إن التربية وتنمية القدرات تشكل "جزءا لا يتجزأ من تنمية المجتمعات خلال القرن الـ21، خصوصا في وقت يعاني فيه العالم من جائحة كورونا".

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وتابعت: "يجب مواكبة الشباب، ومنحه الإمكانات الضرورية للاندماج اجتماعيا ومهنيا واقتصاديا"، معتبرة أن التقصير في ذلك يشكل "خطرا على التنمية المنسجمة لمجتمع اليوم والغد، ما قد يكلفنا كثيرا في المستقبل".

وأفاد البيان أن الاتحاد الأوروبي التزم منذ 27 مارس/ آذار الماضي، بتخصيص 450 مليون يورو لدعم المغرب، من أجل مكافحة انتشار الوباء.

وأضاف أن مصالح المفوضية الأوروبية نجحت في "الوفاء بهذا الوعد من خلال جاهزية أسرع لتمويلات الاتحاد الأوروبي".

وحتى الإثنين، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 4 آلاف و120، منها 162 وفاة، و695 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.