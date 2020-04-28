تسجيل 82 إصابة جديدة بكورونا بسلطنة عُمان

The red, white and green flag of Oman. Oman. ca. 1970-1995 Oman أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2131 حالة. وقالت وزارة الصحة: تسجيل (82) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد19)؛ منها (40) حالة لعُمانيين و(42) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2131) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء. انشر الخبر :

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