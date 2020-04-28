شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم إرشادات مهمة عند استخدام الكمامة القماشية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوصت وزارة الصحة بعددٍ من الإرشادات المهمة عند ارتداء الكمامة القماشية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19”.
وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أنه في حال الخروج من المنزل يجب ارتداء الكمامة، وشدّها قدر الإمكان على الوجه حتى تُبقي الفم والأنف محفوظين.
وأضافت أن الكمامة يمكن صناعتها باستخدام أدوات منزلية بسيطة، ويُفضل أن تكون من القماش متعدد الطبقات، مشيرةً إلى أنه يمكن إعادة استخدامها مرة ثانية بعد غسلها جيداً.
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