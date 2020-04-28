شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم إرشادات مهمة عند استخدام الكمامة القماشية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوصت وزارة الصحة بعددٍ من الإرشادات المهمة عند ارتداء الكمامة القماشية، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي، أنه في حال الخروج من المنزل يجب ارتداء الكمامة، وشدّها قدر الإمكان على الوجه حتى تُبقي الفم والأنف محفوظين.

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وأضافت أن الكمامة يمكن صناعتها باستخدام أدوات منزلية بسيطة، ويُفضل أن تكون من القماش متعدد الطبقات، مشيرةً إلى أنه يمكن إعادة استخدامها مرة ثانية بعد غسلها جيداً.