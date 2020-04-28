أبل تعطل إنتاج هواتف آيفون الرئيسية في 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

تعتزم شركة أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا تأجيل الإنتاج المكثف لطرزها الرئيسية من هواتف آيفون المقرر ظهورها في وقت لاحق هذا العام بنحو شهر.



ويأتي قرار أبل الذي كشفته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن أشخاص مطلعين، بعد أن أضعفت جائحة فيروس كورونا طلب المستهلكين عالميا وعطلت نشاط التصنيع في كافة أنحاء آسيا.

وأضاف التقرير نقلا عن مصادر أن أبل ماضية في خطط لإطلاق أربعة طرز جديدة من آيفون في وقت لاحق هذا العام.

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وستكون الطرز الجديدة مزودة بقدرات اتصال الجيل الخامس التي من المتوقع أن تقلص زمن الاستجابة وتوفر اتصالا أكثر سرعة بالإنترنت.

وأضاف تقرير وول ستريت جورنال أن أبل خفضت بالفعل عدد الأجهزة التي تعتزم تصنيعها في النصف الثاني من العام الجاري بنحو 20%.

ولم ترد أبل حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

ومن ناحية أخرى، تركز مجموعة "أبل" على توسيع خدماتها الأخرى حيث باتت منصتها للموسيقى بالبث التدفقي "أبل ميوزيك" متاحة في 167 بلدا في مؤشر إلى أن الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا تستمر في التركيز على تنويع مصادر دخلها.

وأعلنت "أبل" كذلك توسيع خدمات "آب ستور" و"أبل أركايد" للألعاب و"أبل بودكاست" و"آي كلاود" لتشمل 20 بلدا جديدا.