إنتاج "بوينج 787" يستأنف مطلع مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة "بوينج" الأميركية أن عمليات إنتاج طائراتها 787 في ولاية كارولاينا الجنوبية المعلقة منذ مطلع ابريل، ستستأنف مطلع مايو، بعدما كان مقرراً إطلاقها في 23 أبريل.



وقالت الشركة في بيان "يعود معظم الموظفين في 3 أو 4 مايو"، مشيرةً إلى أن الأمر يتعلق "بكافة العمليات التي علقت موقتاً في 8 أبريل كاستجابة لتفشي وباء كوفيد-19".

ودعت الشركة في المقابل الموظفين القادرين على العمل عن بعد إلى "الاستمرار بذلك".

وأكد مدير موقع بوينج في كارولاينا الجنوبية ومدير عام برنامج تصنيع طائرات 787 براد زاباك "صحة وسلامة موظفينا وعائلاتهم ومجتمعنا هي أولويتنا المشتركة".

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وأشار إلى أن المجموعة ستضمن "توفير معدات الحماية الفردية بسهولة، وتطبيق كافة تدابير السلامة الضرورية لاستئناف العمل".

ويمارس المسؤولون الرئيسيون عن موقع العمل مهامهم اعتباراً من الخميس، فيما يعود المدراء الجمعة تمهيداً لاستئناف عمليات التصنيع.

وأعلنت بوينغ في 16 أبريل استئنافاً تدريجياً للعمل، بدأ الأسبوع الماضي، في عمليات إنتاج طائراتها التجارية في الولايات المتحدة، بعد وقفها في إطار الإجراءات الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

ويتعلق الإعلان بمصانع ولاية واشنطن في شمال غرب البلاد التي توظف 70 ألف شخص. ويجري في هذه المصانع تجميع طائرات 737 و747 و767 و777 وأجزاء من 787.

وعاد نحو 27 ألف موظف للعمل بموجب هذا الإعلان، البعض منهم منذ نحو أسبوع.