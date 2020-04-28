واتساب يواجه الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

انخفض معدل انتشار الرسائل معادة التوجيه عبر تطبيق الهواتف الذكية "واتساب" بنسبة 70% نتيجة فرض الشركة تقييدات جديدة على خاصية إعادة توجيه الرسائل، وفقا للعين.



وكانت الإجراءات الجديدة قد اقترحت في بداية أبريل/نيسان الجاري استجابة لانتشار معلومات خاطئة حول فيروس كورونا المستجد عبر التطبيق.

وتضمنت هذه التغييرات أن الرسائل التي كان من الممكن إعادة توجيهها إلى 5 أشخاص أو أكثر، يمكن إرسالها الآن إلى شخص واحد أو مجموعة واحدة فقط.

وحسب موقع "ذا فيرج" التقني تعني هذه الأخبار أن تقييد واتساب الجديد نجح بالفعل في إبطاء انتشار الرسائل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، بالرغم من استمرار خيار إعادة توجيه الرسائل يدويا إلى العديد من الأشخاص أو المجموعات.

لكن يظل من المستحيل معرفة عدد الرسائل المعاد توجيهها وتحتوي على المعلومات الخاطئة التي يحاول واتساب وقفها، في مقابل الرسائل المفيدة والنصائح غير الضارة.

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وواجه تطبيق واتساب تدقيقا شديدا حول دور خدماته في نشر المعلومات الخاطئة أثناء تفشي وباء كورونا المستجد.

ويمكن أن تحتوي مجموعات واتساب على ما يصل إلى 256 مشاركا، ما يعني إمكانية انتشار الرسائل بسرعة بين عدد كبير من المستخدمين.

وانتشرت تقارير صحفية الشهر الماضي حول أن خدمة واتساب كانت تستخدم في الترويج لمشاركة المعلومات الخاطئة حول علاجات لفيروس كورونا.

وطالبت الحكومة الهندية آنذاك واتساب وغيره من شركات التواصل الاجتماعي ببذل مزيد من الجهد للسيطرة على انتشار المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا المستجد عبر منصاتها.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها واتساب تغييرات للمساعدة في إبطاء انتشار المعلومات الخاطئة.

ففي 2018، بدأ واتساب في السماح للمستخدمين بمعرفة أن الشخص الذي تتلقى منه الرسالة هو المرسل الأصلي أم لا.

والعام الماضي، قدم واتساب تقييد إعادة توجيه الرسائل لخمسة أشخاص فقط