الدعم الحكومي لم يمنع «ساس» من تسريح آلاف الموظفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة الطيران الاسكندنافية ساس اليوم الثلاثاء إنها ستسرح ما يصل إلى 5000 موظف لأن وباء «كوفيد19» قضى على الطلب على السفر الجوي الذي لن يعود إلى طبيعته «لبضع سنوات»، وفقاً لريكارد جوستافسون الرئيس التنفيذي للشركة.

يأتي ذلك على الرغم من إعلان السويد والدنمارك، أكبر مساهمين في «SAS»، في 17 مارس أنهما ستقدمان أكثر من 275 مليون يورو كضمانات ائتمانية لحماية «ساس» من التأثير الاقتصادي للأزمة.

وقالت الشركة في بيان «بالنظر إلى القيود (الحالية) على السفر، تتوقع SAS نشاطاً محدوداً في موسم الصيف المهم. بالإضافة إلى ذلك، سيستغرق الأمر على الأرجح بضع سنوات قبل عودة الطلب إلى المستويات التي كانت عليها قبل كوفيد-19».

وقال جوستافسون لوكالة أنباء «تي. تي» إنه يعتقد أن الطلب سيستأنف تدريجياً ولكنه لن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة «حتى عام 2022».

وقالت «ساس»، التي قامت بإعطاء إجازات لحوالي 90 في المئة من موظفيها في منتصف مارس، إنها ستبدأ عمليات لخفض حوالي 1900 وظيفة بدوام كامل في السويد و1300 في النرويج و 1700 في الدنمارك.

وقالت شركة الطيران يوم الثلاثاء إنها لا تعمل في الوقت الحالي سوى كشبكة محلية محدودة للغاية في النرويج والسويد.