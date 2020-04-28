شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح عملاق النفط البريطاني تهوي 67% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «بريتش بتروليوم» العملاقة (بي بي) BP عن انخفاض كبير في صافي أرباح الربع الأول اليوم الثلاثاء، بتأثير استمرار هبوط أسعار النفط ووسط مخاوف متزايدة بشأن أزمة فيروس كورونا وتقلص سعة التخزين.

وأعلنت شركة النفط والغاز البريطانية عن وصول أرباح الربع الأول إلى 800 مليون دولار، بتراجع 67% مقارنة مع 2.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2019.

وكان المحللون يتوقعون أرباحاً فصلية عند 987 مليون دولار.

وأسهم «بي بي» متراجعة 35% تقريباً منذ بداية العام.

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