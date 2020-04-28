شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: الصين كان بوسعها منع انتشار كورونا وأمريكا تحقق في الأمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين كان بوسعها وقف فيروس كورونا قبل أن يجتاح الكوكب مضيفا أن إدارته تجري "تحقيقات جادة" فيما حدث.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الاثنين: "نجري تحقيقات جادة للغاية... لسنا راضين عن الصين".

وأردف قائلا: "نعتقد أنه كان بالإمكان وقفه من المنبع. كان بالإمكان وقفه بسرعة وما كان لينتشر في كل أنحاء العالم".

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