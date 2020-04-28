دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بديل حيوي لصمام القلب يعمل بكفاءة لمدة 20 عاماً

أعلن علماء في قسم الكيمياء الإشعاعية في جامعة لومونوسوف الروسية بالتعاون مع علماء في مركز أبحاث القلب والأوعية الدموية باكوليف، عن تسجيلهم براءة اختراع لبديل حيوي لصمام القلب.

علماء يخترعون بديلاً حيوياً لصمام القلب يعمل لمدة 20 عاماً

وبحسب ما ذكرته تقارير علمية، فإن البديل الصناعي البيولوجي لصمام القلب سيتم تغطيته بجزيئات من الألماس، وسيمكنه أداء وظيفته في جسم الإنسان بمنتهى الكفاءة ودون الحاجة إلى استبداله لمدة تصل إلى 20 عاماً.

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ولفتت التقارير إلى البديل الحيوي لصمام القلب يجمع بين معايير المتانة والقوة، موضحة أن العلماء اعتمدوا على التامور البقري (الثور) لصنعه، ثم غمر سطحه بواسطة نانو الألماس.

وقالت واحدة من العلماء المشاركة في هذه الأبحاث أن النانو ألماس أو جزيئات الألماس تنشئ على سطح النسيج البيولوجي طبقة تمنح المادة المزيد من القوة، وفي نفس الوقت تحافظ على مرونتها.

وأوضحت أن المواد النشطة البيولوجية من الممكن تغطيتها بشكل إضافي بنانو الألماس، مشيرة إلى أن هذا من شأنه تحسين خصائص الأنسجة البيولوجية.

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بدائل بيولوجية لصمامات القلب

جدير بالذكر أن البدائل البيولوجية لصمامات قلب الإنسان القائمة على التامور البقري يتم استخدامها على نطاق واسع في جراحات القلب حول العالم.

وأضافت التقارير أنه عند استخدام البدائل الاصطناعية، تترسب أملاح الكالسيوم على الأنسجة، مما يتحتم استبدالها بعد فترة معينة، حيث أن لها فترة استخدام محدودة.المزيد:

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