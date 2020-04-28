دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تسريبات تكشف عن أول هاتف من سامسونغ بكاميرا متحركة

كشفت تسريبات تقنية أن شركة سامسونغ الكورية الجنوبية تعمل حالياً على تطوير هاتف ذكي جديد مزود بكاميرا متحركة.

أول هاتف من سامسونغ مزود بكاميرا متحركة

وبحسب ما جاء في هذه التسريبات، فإن الهاتف القادم من سامسونغ سيكون على الأرجح جهاز متوسط المدى ومزود بكاميرا ثلاثية، وسيكون تصميمه شبيهاً بهواتف متوسطة المدى التي طرحتها الشركة الكورية الجنوبية في العالم الماضي.

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وبينما لم تكشف التسريبات عن مواصفات أو مزايا الهاتف الجديد، إلا أنها قالت أن سامسونغ قد تزوده بمستشعر بصمة إصبع في الخلف، وبمنفذ USB-C في الأسفل بدون مقبس سماعة رأس، كما أن الشاشة ستكون مزودة بحواف رفيعة للغاية في الغالب بسبب الكاميرا المتحركة.

© alqiyady تسريبات تكشف عن أول هاتف من سامسونغ بكاميرا متحركة

أفضل هواتف سامسونغ لعام 2020

وفي سياق آخر، فقد كشف خبراء تقنية عن أفضل هواتف سامسونغ لعام 2020، والتي ينصحون المستخدمون بشرائها لمميزاتها المختلفة.

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وجاء هاتف غالاكسي أيه 10 في صدارة القائمة، يليه شقيقه غالاكسي أيه 10 إس المزود بشاشة حجمها 6.2 بوصة وبطارية سعتها 4000 أمبير وذاكرة عشوائية سعتها 32 جيجابايت.

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وفي المركزين الثالث والرابع جاء هاتفا غالاكسي أيه 30 وغالاكسي أيه 30 إس على التوالي، حيث يتمتع هذان الهاتفان بذاكرة وصول عشوائية سعتها 64 جيجابايت، كما أن سعرها أغلى قليلاً من الإصدارات التي سبقتهما في القائمة.

وضمت القائمة أيضاً هواتف غالاكسي أيه 40 وغالاكسي أيه 50 وغالاكسي أيه 50 إس وغالاكسي إم 30 إس، نظراً لأن هذه الهواتف تحمل جودة شاشة عالية 1080 بيكسل، وهي مزودة بكاميرات فائقة الجودة.

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وأشار الخبراء إلى أن كل هذه الهواتف مزودة بمعالجات حديثة تضمن عملها بمنتهى الكفاءة، كما أن بطارياتها القوية تمنحها القدرة على العمل لمدة تصل إلى 20 ساعة بدون شحن.المزيد:

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