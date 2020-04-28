شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالتى وفاة جديدتين بكورونا لفلسطينيين فى البرازيل والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل حالتى وفاة بفيروس كورونا المستجد، لاثنين من أبناء الجالية الفلسطينية فى البرازيل والإمارات، وقالت الخارجية الفلسطينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم بلغت حتى الآن 1097 إصابة، فيما سجلت 60 حالة وفاة.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،ذكرت أمس الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين الجاليات الفلسطينية حول العالم بلغت حتى الآن 1097 حالة، فيما سجلت 56 حالة وفاة، وأضافت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ - أنها تواصل متابعة أوضاع المتدربين والطلبة العسكريين المتواجدين في أكثر من دولة للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وتلبية احتياجاتهم وعددهم 600، عبر سفارات دولة فلسطين المعنية وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة.

وأوضحت أن فريق عملها المختص، يتابع أوضاع الجالية الفلسطينية فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة في صفوف الجالية.

وأكدت أن وزارة الخارجية الماليزية أوعزت لسفارتها في الأردن، بشأن الترتيب اللوجيستي للمساعدات الطبية التي سيتم إرسالها إلى دولة فلسطين، لسد احتياجاتها لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد. وأشار البيان إلى أن سفارة دولة فلسطين لدى تشيلى أكدت أنها تتابع أوضاع الجالية باستمرار وتتواصل معها، مشيرة إلى أنه تم شفاء المصابة من الجالية ولم يتم تسجيل أى إصابة جديدة. Advertisements وأفادت بإنجاز توقيع اتفاقية المساعدة التي قدمتها الجالية بمبلغ نصف مليون دولار لمؤسسة التعاون، التي ستخصصها لوزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أفادت أمس الأحد، بوفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية فى الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ من العمر 80 عاما، حيث كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الخارجية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن الحاج أسعد سعادة كان يخضع للعلاج بسبب إصابته بفيروس كورونا فى مستشفى بويمنت دير بورن فى ولاية ميتشجن الأمريكية، وبوفاته يرتفع عدد الوفيات فى صفوف الجالية إلى 37 شخصا، فضلا عن إصابة 644 حالة".