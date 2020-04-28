شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الحصيلة إلى 2131 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالى إلى 2131، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره حيث تخطت حالات الإصابة عالميا حاجز الـ3 ملايين إصابة مؤكدة، وسجلت إنجلترا 329 وفاة جديدة فى المستشفيات من جراء فيروس كورونا، وأعلنت السودان عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و38 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن 1289 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 18811، وتسجيل 174 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع حالات التعافي إلى 2531، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 213 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الإصابات 3288، وفيما تم تسجيل 6411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا خلال 24 ساعة.

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وكذلك أفادت وزارة الصحة المغربية بتسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا و76 حالة شفاء، وأكدت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 710.

وسجلت هولندا 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا و400 إصابة، ووصل عدد المصابين بكورونا فى إيران إلى 91 ألفا و472، وارتفاع عدد الوفيات إلى 5806، وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 23521 والإصابات إلى 209 ألفا و465 إصابة.

وأعلنت إندونيسيا تسجيل 214 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسجلت 6198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 202 والإصابات إلى 15466، وسجلت ألمانيا تسجل 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 110 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.