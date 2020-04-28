شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تدمر 3 أنفاق للتنظيمات إرهابية بصلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية عن تمكن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين من تدمير أوكار إرهابية و3 أنفاق وزورق تابعة للتنظيمات الإرهابية، وذكر بيان للخلية أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء، أن قوة أمنية مشتركة وبإسناد طيران الجيش العراقى شرعت بتطهير وتفتيش منطقة "حاوى العظيم" وتم تفتيش قرى الميتة و البو جمعة و البو عواد و البو جنعان ضمن عمليات صلاح الدين.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن، تدمير ثلاثة أوكار أحدها يحتوى على مواد طبية وغذائية ومواد أخرى، فضلا عن تدمير ثلاثة أنفاق وزورق، وتفجير عبوة ناسفة، والعثور على معمل يحتوى على مواد تفجير وعبوات ناسفة.

وكانت إحدى القرى غربى كركوك، تعرضت الأحد، إلى هجوم بقذائف الهاون من قبل عناصر داعش ، مما أدى لاصابة مدنى بجروح، وصرح مصدر أمنى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن ثلاث قذائف هاون سقطت فى قرية خلف الأسود التابعة لناحية الرياض غربي كركوك، ما أدى لإصابة مدنى بجروح.

يذكر أن مصدر أمنى فى محافظة ديالى بالعراق، أفاد السبت، بمقتل 7 عناصر من "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "عملية أمنية نفذتها استخبارات محافظة ديالى على أطراف بحيرة حمرين شمال شرق تمكنت خلالها من قتل سبعة عناصر من داعش"، وأضاف المصدر، أن: "العنصر الثامن أصيب وهو معتقل لدى القوات الأمنية".

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وتعرضت ناحية العبارة في محافظة ديالى العراقية السبت، إلى هجوم بقذائف الهاون .

وأوردت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - نقلا عن مصدر أمني عراقي - القول إن قذيفتي هاون سقطت في البساتين القريبة من قرية زهرة التابعة لناحية العبارة شمال شرق بعقوبة دون وقوع إصابات بشرية.