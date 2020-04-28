الداخلية الليبية: القبض على سوداني بايع "داعش"

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فجر الثلاثاء، توقيف مواطن سوداني إثر اتهامه بـ"مبايعة تنظيم داعش الإرهابي".

وقالت الوزارة، في بيان، إن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، تمكن من توقيف "سعيد كامل سعيد عبد الكريم" (34 عاما) دون توضيح مكان توقيفه.

وأضاف البيان أن ذلك تم عبر عملية أمنية محكمة استمرت عدة أسابيع، وشملت تتبع ورصد وجمع المعلومات الواردة عن "عبد الكريم".

Advertisements

وأوضح أن المدعو انضم إلى تنظيم "أنصار الشريعة" قبل سنوات، ثم بايع "داعش" عام 2014، وعمل في إذاعة "البيان" التابعة للتنظيم بمدينة سرت (شمال وسط) كإعلامي ومقدم برامج.

وتابع أن الموقوف كان ضمن الفريق المسؤول عن خلية "داعش" في طرابلس، التي نفذت عدة عمليات إرهابية عامي 2014 - 2015.

ووفق البيان ذاته، أحيل الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيات خليفة حفتر، الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.