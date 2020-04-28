قصف جوي يستهدف شاحنتي ذخائر لميلشيا حفتر جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الاناضول

أعلن قوات حكومة "الوفاق" الليبية، فجر الثلاثاء، أن سلاح الجو التابع لها استهدف شاحنتين تنقلان معدات لوجستية وذخائر لمليشيا خليفة حفتر جنوب طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو، نشره المركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته على "فيسبوك".

وأضاف قنونو أن الشاحنتين، اللتين تم قصفهما، كانتا في طريقهما لامداد مليشيا حفتر في منطقة "نسمة" جنوب طرابلس.

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وأوضح أن قصف الشاحنتين يأتي استنادا إلى إعلان غرفة عمليات "بركان الغضب" أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى "مناطق عمليات عسكرية" يُمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط وتواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، الذي تم توقيعه في 2015 كأساس للتسوية السياسية في ليبيا، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وهي الخطوة التي رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إضافة إلى الولايات المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.