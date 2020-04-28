وظائف إدارية شاغرة بوزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن طرح عدد من الوظائف الإدارية للرجال والنساء في سلم الموظفين العام في مدينة الرياض عن طريق موقع جدارة.

وأوضحت أن التقديم سيكون في الفترة من 10/9/1441هـ، ولمدة خمسة أيام، واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف وذلك عن طريق الموقع الإلكترونية لجدارة عبر الرابط التالي اضغط هنـا .

واشترطت اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار والتي سوف تحدد لاحقًا.

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