شاهد.. تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين المصلين في المسجد النبوي

حرصت وكالة شؤون المسجد النبوي، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين صفوف المصلين والمتبعة احترازياً للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد. ونشرت الوكالة عبر حسابها في “تويتر”، صورا أظهرت تباعد المصلين أثناء أداء الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وذلك بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إقامة صلاة التراويح في الحرمين مقتصرة على منسوبي الحرمين وتخفيفها إلى خمس تسليمات. Advertisements انشر الخبر :

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