«مؤسسة النقد» توجه بتشغيل كامل فروع البنوك ومراكز التحويل

وجهت مؤسسة النقد السعودي بتشغيل كامل فروع البنوك ومراكز التحويل، مع التقيد بأوقات العمل المحددة في شهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك.

وأوضحت المؤسسة في تعميم للبنوك أن العمل يكون لدى الإدارات العامة بحدها لأدنى ووفقاً لتقدير البنوك، مع مراعاة المساحة الكافية للتباعد بين الموظفين في مقار العمل، وكذلك بين موظفي وعملاء الفروع أو مراكز التحويل.

وأكدت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل، وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا داخل أماكن العمل، وتوفير نقاط فرز في مداخل مقار العمل، ومداخل الفروع ومراكز التحويل لقياس درجة حرارة موظفي هذه الفروع والمراكز وعملائها.