الصحة : هذه الفئات الأكثر خطورة للإصابة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة أن أصحاب الحالات المرضية التي تضعف مناعة الجسم هم أكثر الفئات التي تتعرض للإصابة والوفاة؛ جراء فيروس “كورونا” المستجد، وخصوصاً الذين يعانون من الأمراض القلبية، وأمراض الرئة، وداء السكري، والسرطان، والتدخين.

وشددت الوزارة على ضرورة البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بمن تظهر عليهم أعراض المرض، مع غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، إضافة إلى تطهير الأسطح، وذلك لتقليل خطر الإصابة بالفيروس.

ونصحت بضرورة اتخاذ بعض الاحتياطات عند الحاجة للخروج، منها المحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص وتجنب لمس الفم والأنف والعينين وعدم المصافحة وحمل معقم اليدين، وتجنب التجمعات، إضافة إلى تطهير الأسطح باستخدام المطهرات الموصّى بها.

وأهابت الوزارة بالجميع ضرورة البقاء في المنزل والاتصال على (937)، حال الشعور بارتفاع في درجة الحرارة أو كحة أو ضيق في التنفس، مبينةً أن هذه هي أعراض الإصابة بفيروس “كورونا”.