شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: الموقف اﻟﻮﺑﺎئى فى الرصافة ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير صحة الرصافة فى العراق عبد الغنى الساعدى اليوم الثلاثاء، أن الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋى ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ، مشيرا إلى أنه لم يصل إلى المرحلة الآمنة"، وقال اﻟﺴﺎﻋﺪى ـ فى تصريح لوسائل إعلامية حكومية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية الفضائية - "إن الموقف اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ وﻟﻢ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ المرحلة اﻵﻣﻨﺔ". وأضاف أن "ﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺘﺼﺪر أﻋﺪاد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻫﻲ (اﻟﺰﻋﻔﺮاﻧﻴﺔ، ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر، اﻟﺮﺷﺎد)، مشيرا إلى أن "ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻈﺮ ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺒﻌﺎ لأعداد الإﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العراقية: الموقف اﻟﻮﺑﺎئى فى الرصافة ﻣﺎزال ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻟﺨﻄﺮ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.