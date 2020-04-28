اخبار الخليج

جوجل تقيم مزادا خيريا لإغاثة متضرري كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تقيم مزادا خيريا لإغاثة متضرري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020

جوجل تقيم مزادا خيريا لإغاثة متضرري كورونا

متابعات_ الخليج 365

تتعاون شركة جوجل مع دار سوثبيز للمزادات لإقامة مزاد خيري عبر الإنترنت لجمع أموال إغاثة للمجتمعات التي تكافح خلال جائحة ، حسبما قالت دار المزادات في بيان الاثنين.

 

وسيسمح هذا الحدث الخيري، الذي يستمر من أول مايو حتى 8 من الشهر نفسه، للمشاركين في المزاد بالدردشة عبر الفيديو مع شخصيات بارزة في عدة مجالات ما بين الثقافة والرياضة والعلوم والموسيقى.

Advertisements

 

وتشمل التجارب المعروضة للمزايدة تناول القهوة مع هيلاري كلينتون، وتسجيل أغنية مع ستينج، وإجراء محادثة مع رائد الفضاء راسل شويكارت.

 

ولدى المشاركين أيضا فرصة الحصول على درس في التمثيل من الممثل البريطاني باتريك ستيوارت، إلى جانب عروض أخرى.

 

 وستذهب جميع العائدات إلى لجنة الإنقاذ الدولية التي ستستخدم تلك الأموال لمساعدة المجتمعات الضعيفة المتضررة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوجل تقيم مزادا خيريا لإغاثة متضرري كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا