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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوجل تقيم مزادا خيريا لإغاثة متضرري كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
تتعاون شركة جوجل مع دار سوثبيز للمزادات لإقامة مزاد خيري عبر الإنترنت لجمع أموال إغاثة للمجتمعات التي تكافح خلال جائحة فيروس كورونا المستجد ، حسبما قالت دار المزادات في بيان الاثنين.
وسيسمح هذا الحدث الخيري، الذي يستمر من أول مايو حتى 8 من الشهر نفسه، للمشاركين في المزاد بالدردشة عبر الفيديو مع شخصيات بارزة في عدة مجالات ما بين الثقافة والرياضة والعلوم والموسيقى.
وتشمل التجارب المعروضة للمزايدة تناول القهوة مع هيلاري كلينتون، وتسجيل أغنية مع ستينج، وإجراء محادثة مع رائد الفضاء راسل شويكارت.
ولدى المشاركين أيضا فرصة الحصول على درس في التمثيل من الممثل البريطاني باتريك ستيوارت، إلى جانب عروض أخرى.
وستذهب جميع العائدات إلى لجنة الإنقاذ الدولية التي ستستخدم تلك الأموال لمساعدة المجتمعات الضعيفة المتضررة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.
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