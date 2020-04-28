شكرا لقرائتكم خبر عن موظفو الدولة في هونج كونج يبدأون العودة لأعمالهم اعتبارا من الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت كاري لام زعيمة هونج كونج اليوم الثلاثاء إن معظم موظفي الدولة سيبدأون تدريجيا العودة لأعمالهم اعتبارا من الرابع من مايو، لكن الحكومة لم تقرر بعد تخفيف قيود السفر والتباعد الاجتماعي التي من المقرر أن تنقضي الأسبوع المقبل.

ولم تسجل هونج كونج يوم الاثنين أي حالات إصابة جديدة بالمرض لليوم الثاني على التوالي الأمر الذي أثار الارتياح في مدينة عصف المرض باقتصادها بعد حملة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أصابت الاقتصاد بالشلل بالفعل.

وكانت المدينة قد أكدت رصد 1038 حالة إصابة وأربع وفيات منذ بداية التفشي في يناير.

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