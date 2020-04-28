شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة تصدم شرطيين في دورية بأحد ضواحي باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت إحدى نقابات العاملين بالشرطة الفرنسية إن سائق سيارة تعمد صدم فردي شرطة كانا في دورية بدراجتين ناريتين في إحدى ضواحي باريس مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة.

ووقع الحادث في ضاحية كولومب الواقعة على المشارف الشمالية الغربية للعاصمة الاثنين.

وأظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع صحيفة لو باريزيان اليومية دراجة نارية واحدة محصورة بين سيارة شرطة تحطمت مقدمتها وسيارة بي.إم دبليو سوداء، كما أظهرت اللقطات حطام دراجة ثانية ملقاة على الطريق.

وكتب اتحاد ضباط الشرطة (سينرجي أوفيسرز) على مواقع التواصل الاجتماعي "شرطيان من راكبي الدراجات النارية في حالة خطيرة بعد تعرضهما لصدم متعمد في كولومب من شخص صدم سيارة للشرطة".

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