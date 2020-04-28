سوريا.. مقتل مدنيين بقصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty أرشيفية لضربة إسرائيلية سابقة على سوريا

وذكرت "سانا" في وقت سابق أن "الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدى فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية وأسقطت غالبيتها".

ونقلت عن مصدر عسكري قوله: "في تمام الساعة 4:55 من فجر اليوم أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها"، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على بعض الخسائر المادية من دون وقوع أي إصابات بشرية، قبل أن يتم الإعلان عن سقوط قتلى وجرحى.

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ويعد هجوم الليلة الماضية الثالث في غضون أقل من شهر من جانب إسرائيل، التي شنت في السنوات الماضية مئات الهجمات على الفصائل المدعومة من إيران وقواعدها الموجودة في سوريا.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الحرب فيها عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني، على حد قولها.