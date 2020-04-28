شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج..هطول أمطار رعدية فى السعودية وغائم بالإمارات ولطيف بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار النسبى فى حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تشهد المملكة العربية السعودية، هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض، فيما تشهد الإمارات طقس مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على السواحل وبعض المناطق الغربية والشمالية، أما فى البحرين توقعت الأرصاد طقسا حسنا مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم فى السعودية هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الشرقية ، الرياض كذلك على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

الطقس مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على السواحل وبعض المناطق الغربية والشمالية

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة لسقوط بعض الأمطار خاصة على السواحل وبعض المناطق الغربية والشمالية، وانخفاض فى درجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية والسواحل، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر مع السحب الركامية مثيرة للغبار.الرياح: جنوبية شرقية – شمالية غربية 20 -30 تصل إلى 50 كمس.

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الخليج العربي: متوسط الموج، قد يضطرب أحياناً..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:53 الثانى عند الساعة 03:43 . الجزر الأول عند الساعة 10:15 الجزر الثانى عند الساعة 21:18 .بحر عمان: خفيف - متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:34 المد الثانى عند الساعة 00:18 الجزر الاول عند الساعة 19:18 الجزر الثانى عند الساعة 07:23 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 38 27 35 10 دبى 39 27 35 15 الشارقة 39 26 35 15 عجمان 37 24 40 15 أم القيوين 37 24 40 15 رأس الخيمة 39 22 55 20 الفجيرة 35 26 75 15 العين 40 27 40 10 ليوا 41 26 35 10 الرويس 37 25 45 15 السلع 37 26 40 15 دلما 35 26 60 30 طنب الكبرى 36 26 70 25 طنب الصغرى 36 26 70 25 أبو موسى 36 26 70 25.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم، الثلاثاء، فى مملكة البحرين سيكون حسنا مع بعض السحب، الرياح شمالية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً، ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 20%.، شروق الشمس فى تمام الساعة 5:01 صباحاً والغروب عن الساعة 6:08 مساء.