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الصين ترسل فريقا طبيا إلى الكويت للمساعدة فى مكافحة "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، إرسال فريق مكون من خبراء طبيين إلى الكويت لمساعدة البلاد فى مكافحة (وباء كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن فريق الخبراء تم تنظيمه من جانب اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، ويتألف من خبراء اختارتهم لجنة الصحة بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية "هوي".

 

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