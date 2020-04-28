شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترسل فريقا طبيا إلى الكويت للمساعدة فى مكافحة "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، إرسال فريق مكون من خبراء طبيين إلى الكويت لمساعدة البلاد فى مكافحة فيروس كورونا المستجد (وباء كوفيد-19). وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن فريق الخبراء تم تنظيمه من جانب اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، ويتألف من خبراء اختارتهم لجنة الصحة بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية "هوي".

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