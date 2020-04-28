شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعثر على 4 عبوات ناسفة بعملية تفتيش فى جزيرة مكيشيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، العثور على عبوات ناسفة خلال عملية مشتركة فى جزيرة مكيشيفة.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "قوة من قيادة عمليات سامراء تنفذ واجب فى جزيرة مكيشيفة، وقد عثرث على أربع عبوات قمعية وعبوتين على شكل جليكان، حيث تم تفكيكها".

وأضافت أن "قوة مشتركة من الفرقة الأولى ب‍الشرطة الاتحادية ولواء مغاوير قامت بإسناد من طيران الجيش بمداهمة وتفيش الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين من طريق (سامراء- الدور) وباتجاه الشرق وصولا إلى بحيرة الملح وجنوب شرق وصولا إلى الحافة الغربية على الحدود الفاصلة والتفتيش داخل قاطع مسؤولية لتعزير الأمن والاستقرار ضمن المناطق التى شملتها العملية".