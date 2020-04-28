«قلبي اطمأن».. الدنيا بخير



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:زكية كردي



«مهما اختلفنا نتفق على أن الناس للناس».. عبارة عميقة تفتتح الموسم الثالث من البرنامج الذي جذب ملايين المتابعين على قناة أبوظبي، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ليحقق مليوني مشاهدة في أقل من يوم واحد من عرض الحلقة على موقع «يوتيوب»، ويحظى باهتمام ملايين المتابعين على «تويتر» أيضاً، ليتصدر هاشتاج «قلبي اطمأن» المحتوى الرائج بتعليقات تفيض بالإنسانية، والتأثر بعمل الخير الذي يشجع عليه البرنامج، وتثني على شخصية «غيث» المجهولة، ورمزية الحالة التي تؤكد على التركيز على العمل الإنساني، والابتعاد عن المظاهر، بينما تهتم قلة قليلة بالكشف عن شخصية هذا الشاب الذي لا يظهر وجهه بتاتاً، بل تصوره الكاميرا من الخلف متنقلاً بين بيوت الفقراء، حاملاً حقيبة السعادة على ظهره، يوزع أوراق الأمل، لكفالة الأيتام والمسنين، والتكفل بعمليات المرضى، ومنح حياة جديدة لمن ضيّعته الظروف، الشاب الذي لا نرى وجهه في الصور، بل نراه في ابتسامة الملهوفين ودعوات المحتاجين، ونطمئن أن العالم بخير عندما يتصدر برنامج كهذا اهتمام المتابعين في العالم العربي.

في الحلقة الأولى من الموسم الثالث استعرض «غيث» مسيرة عمله، هو وفريقه، لهذا الموسم، مستعرضاً المبادرات التي تضمنها هذا الموسم، وهي: مبادرة «كفالة 10 آلاف يتيم» التي أطلقها الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع البرنامج، ومبادرة زراعة مليون شجرة، ومبادرة إيصال الماء إلى مليون مستفيد، ومبادرة توفير 1000مشروع، داعياً المشاهدين- كشركاء في هذه الدائرة التي تتسع في عمل الخير- لإحداث فرق أشمل في العالم، وألقى الضوء على الدول التي زارها، وفريقه، لتأدية المهام وإيصال المساعدات إلى أهلها، كما تطرق إلى الصعوبات التي واجهت فريق العمل في ظل انتشار وباء «كورونا» الذي فرض المزيد من التحديات أمام مشروعهم الذي لم، ولن يتوقف، مهما كانت الظروف، فمن يبتغي فعل الخير ويبحث عن نفسه في دعوات الناس لا تقعده الشدائد، والدليل أننا نشاهد الدهشة على وجوه الأيتام، والمحتاجين، وتدمع أعيننا ونحن نتابع الكرم والمروءة في سلوك امرأة بالكاد تملك ما تطعم بها أبناءها الأيتام، ولا تتورع عن التبرع لفعل الخير، فيأتيها الخير على يد «غيث» ملبياً حسن ظنها بالله، وكرمه.

رأينا الوجوه التي ألفناها، والقصص التي أبكتنا في مواسم سابقة لأشخاص كانوا أبطالاً حقيقيين بمروءتهم، رغم قسوة الظروف، والحياة التي كانت تبدو شبه مستحيلة أمامهم، ولعل الجزء الأكثر تأثيراً في هذه القصص الحقيقية المدهشة التي يصورها «غيث» هو إصراره على إبراز الجانب المعطاء عند كل منهم.