«بنت صوغان».. عودة لحكايات الزمن الجميل على «سما دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الدراما الإماراتية منذ انطلاقها في سبعينات القرن الماضي، وصولاً إلى الأعوام الأخيرة الماضية، تطوراً ملحوظاً، وتحولاً إيجابياً على صعيد الشكل والمضمون، ومع إطلالة رمضان المبارك، اختارت قناة «سما دبي» لمشاهديها تقديم مسلسل «بنت صوغان» عن نص للكاتب الإماراتي جمال سالم، وبمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في الإمارات، يتقدمهم أحمد الجسمي وعلي التميمي وسعيد سالم ورزيقة طارش، إلى جانب بلال عبد الله ومنصور الفيلي وجمعة علي، وعدد من الوجوه الإماراتية الشابة، في عودة لحكايات الزمن الجميل، والأجواء البسيطة في قرية منسية قبل مرحلة اكتشاف النفط، إذ يأمر القاضي بإبعاد «صنكاح»، و«خماس» و«قضمة»، بعد أن أتعبوا الجميع بسرقاتهم، وأفعالهم الشنيعة، ليتبرع «سويلم» بأداء هذه المهمة الصعبة التي تنتهي بهروب الثلاثة إلى فريج جديد، وتبدأ معها الأحداث، والمواقف الطريفة المبتكرة بداية من استقبال «شما» لهم في منزل والدها «صوغان»، مروراً بتخفيهم في مهام وأشغال تبعد عنهم شبهة السرقات المتكررة التي تعود من جديد.



وعلى صعيد الأداء الكوميدي، نجح الفنان الإماراتي بلال عبد الله في أداء شخصية «صنكاح» زعيم العصابة الذي يتصف بالعصبية، والتهور، والقرارات السريعة، كذلك الحال بالنسبة إلى الفنان الإماراتي منصور الفيلي في تقديم شخصية «خماس»، بكل ما فيها من جوانب سلبية تحمل في طياتها الكثير من المواقف الطريفة، كحال أداء الفنان الإماراتي جمعة علي الذي تفرد في تقديم أداء درامي مختلف عن بقية أدوراه السابقة، مبتدعاً عدداً من القفشات، واللزمات الكوميدية المرافقة لأداء لشخصية اللص، بما تحمله من إجابات ظريفة، وتحليلات تدعو إلى الابتسام، والمتابعة.

أما على صعيد أداء المواهب الشابة، فقد كشفت الحلقات الثلاث الأولى عن أداء متميز للممثلة الإماراتية هيفاء العلي التي تؤدي شخصية «قمر»، التي أجبرتها الظروف على مرافقة الأشقياء الثلاثة بعد نجاحهم في الإفلات من قبضة «سويلم»، والتوجه إلى منطقة أخرى، كما قدمت الممثلة الإماراتية أمل محمد أداء لافتاً عبر شخصية «شما» الفتاة الهادئة، إلى جانب شقيقتها «غزيل» المتسرعة والتي تؤدي شخصيتها الممثلة نيفين ماضي، فيما استطاع الفنان الإماراتي المخضرم سعيد سالم تقديم شخصية البخيل «بن طرثوث» الذي تعرض لموقف طريف عند «حلاق الفريج» الذي يؤدي شخصيته الفنان الإماراتي عبد الله بو هاجوس.

تبث حلقات مسلسل «بنت صوغان» حصرياً على قناة سما دبي، يومياً الساعة 8 مساء.