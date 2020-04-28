شكرا لقرائتكم خبر عن صور..تحطيم واجهات بنوك مع تحول احتجاجات للعنف فى طرابلس بشمال لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شاهد إنه جرى تحطيم واجهات عدة بنوك وإضرام النار فى بنك واحد على الأقل عندما تحولت احتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية فى لبنان إلى العنف فى مدينة طرابلس فى شمال لبنان الليلة الماضية.

وقال الجيش إن قنبلة حارقة ألقيت على إحدى مركباته وألقيت قنبلة على دورية أثناء أعمال الشغب فى طرابلس مما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة. وأضاف الجيش أن عدة مبان عامة وخاصة تعرضت للهجوم فيما أضرمت النار فى بنوك.

وأنحى الجيش باللائمة فى الاضطرابات على من قال إنهم "عدد من المتسللين" ودعا المحتجين السلميين لمغادرة الشوارع على الفور.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق جميع البنوك فى طرابلس اعتبارا من اليوم الثلاثاء إلى حين استعادة الأمن قائلا إن البنوك استهدفت فى هجمات وأعمال شغب خطيرين.

وكثيرا ما كانت البنوك فى لبنان هدفا للمحتجين أثناء الأزمة المالية والاقتصادية التى أدت إلى انهيار فى قيمة الليرة اللبنانية وتجميد ودائع المدخرين.

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وبرزت الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة إلى السطح العام الماضى عندما تباطأ تدفق رأس المال إلى لبنان واندلعت الاحتجاجات ضد النخبة السياسية. وفقدت الليرة اللبنانية منذئذ أكثر من نصف قيمتها مما أشعل التضخم فى بلد يعتمد بشدة على الواردات.



اعتقال متظاهر فى لبنان



العنف فى لبنان



انتشار أمنى فى شمال لبنان



جانب من أعمال العنف فى لبنان



جانب من الاحتجاج



سيدة تتحدث إلى قوات الأمن



قوات الأمن اللبنانى



متظاهر فى شمال لبنان