شكرا لقرائتكم خبر عن 55 حالة إصابة جديدة بكورونا فى المغرب ووفاة واحدة فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية، رصد 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى المغرب خلال 24 ساعة، ليصل عدد المصابين إلى 4120 حالة.

وقال محمد اليوبى رئيس مديرية الأوبئة بوزارة الصحة إن عدد المتعافين خلال نفس الفترة بلغ 102، لترتفع حالات الشفاء إلى 659 حالة، فى حين توفى شخص واحد مما يرفع إجمالى الوفيات منذ بدء التفشى فى المغرب فى 2 مارس الماضى إلى 162 حالة وفاة.

وأضاف اليوبى أنه "تمت ملاحظة تناقص الحالات التى تسجل فى البؤر الوبائية التى كنا قد أحصيناها" لكنه أكد على "وجوب الحذر من إعطاء أى دلالة أكبر من حجمها لتغير الأرقام من يوم لآخر، إذ يجب تتبع التطور الزمنى للمؤشرات على مدى عدة أيام".

Advertisements

ومن جهته قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فى مداخلة أمام مجلس النواب إن "الآفاق الاقتصادية للمغرب ستتأثر بالتداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، حيث أدى اضطراب سلاسل الإنتاج والتموين على مستوى العالم.... إلى تضرر مجموعة كبيرة من القطاعات".

وقال إن موارد الصندوق الذى أمر العاهل المغربى الملك محمد السادس بتأسيسه لمكافحة فيروس كورونا "بلغت حتى يوم الجمعة 24 أبريل الحالي، 32 مليار درهم، فى حين بلغت نفقاته 6.2 مليار درهم، منها 2 مليار درهم لوزارة الصحة لشراء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، ومدد المغرب حالة الطوارئ الصحية حتى 20 مايو المقبل بعد أن أنقضت المرحلة الأولى من الطوارئ فى 20 أبريل الحالي.