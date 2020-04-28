للمرة الـ 12.. مصر تمدد الطوارئ بالبلاد 3 أشهر

إسطنبول/ الخليج 365-



قررت السلطات المصرية، الثلاثاء، مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.



وأفادت وكالة الأنباء المصرية أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر".



وأوضحت أن الطوارئ تبدأ "اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء".



ونشرت وسائل إعلام محلية بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة نسخة من الجريدة الرسمية التي ضمت قرار تمديد الطوارئ وجاء في مقدمته أنه صدر "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد".



وينتظر القرار الرئاسي موافقة البرلمان والنشر في الجريدة الرسمية مجددا حتى يصبح ساريا، ولم يرفض البرلمان أي مد سابق.



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وهذا هو التمديد الثاني عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل/نيسان 2017، وفق رصد لـ"الخليج 365".



ولأول مرة تتخذ مصر هذا القرار نظرا للظروف الصحية، حيث يعد التمديد الأول من نوعه منذ انطلاق مصر في مواجهة فيروس كورونا.



وفي 10 أبريل/ نيسان 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش".



وبموجب حالة الطوارئ، يحق إخلاء مناطق وفرض حظر تجوال وإجراءات أخرى.



والاثنين، قالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت 20 حالة وفاة بالفيروس وإصابة 248، ليرتفع إجمالي ضحايا كورونا إلى 4782 إصابة منهم 337 وفاة و1236 حالة شفاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.