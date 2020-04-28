دبلوماسي ليبي يدعو لمتابعة الموقف الدولي من انقلاب حفتر الخامس

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني قال:

- هل هناك لبس في كون حفتر معرقل للعملية السياسية وقرارات مجلس الأمن؟

-وهل لديه وقواته أي شرعية وغطاء سياسي بشكل مباشر أو غير مباشر من مجلس النواب كما كانت تتحجج به الدول الداعمة له؟

- من الواضح بعد فشله فإنه يود تقمص دور فخامة الرئيس فيما تبقى له من نفوذ متهالك

دعا مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني، إلى متابعة موقف المجتمع الدولي من الانقلاب الخامس في تاريخ اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقال السني، في تغريدة له على تويتر، من المفيد متابعة موقف المجتمع الدولي من الانقلاب الخامس في تاريخ المعتدي (في إشارة لحفتر).

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ودعا للإجابة على الأسئلة الآتية: هل هناك لبس في كونه معرقل للعملية السياسية وقرارات مجلس الأمن؟ هل لديه وقواته أي شرعية وغطاء سياسي بشكل مباشر أو غير مباشر من مجلس النواب كما كانت تتحجج به الدول الداعمة له؟

وأضاف السني، "كما قلنا: مسلسل بمُخرج فاشل، لأن الأحداث يسهل توقعها، المعتدي يعلن الانقلاب للموسم الخامس! إن كان متأكدا من شعبيته بطلبه تفويض، لماذا يخشى الانتخابات؟"

وأشار إلى أنه من الواضح بعد فشله يود تقمص دور فخامة الرئيس فيما تبقى له من نفوذ متهالك، لنتابع موقف مجلس نوابه ورئيسهم (عقيلة صالح) وحكومتهم في الحلقة القادمة!"

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