عضو بالرئاسي الليبي يحذر من سعي إماراتي لتقسيم بلاده

طرابلس/ وليد عبد الله/ الخليج 365

حذر عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، محمد عماري، من دور إماراتي تخريبي يسعى إلى تقسيم ليبيا.

وقال عماري، في بيان نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك، "نراقب كل هذه التطورات عن كثب".

وأكد على استمرار معركتهم ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وأن أيديهم ممتدة لكل من يرغب في الرجوع صادقا إلى حضن الوطن والتخلي عن مشروع الانقلاب قبل فوات الأوان.

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وأشار عماري، إلى أن إعلان حفتر يعتبر خطوة مؤجلة منذ 2015، حيث استخدم برلمان طبرق كواجهة سياسية لشرعنة مشروع الانقلاب، واليوم انتهى دوره فتم لفظه.

ولفت إلى أن حفتر بهذه الخطوة يطلق رصاصة الرحمة على كل ما له علاقة بالعملية السياسية، ويؤكد ما نقوله دائما بأنه لا يوجد شريك سياسي، وأنه لا حل قبل القضاء على مشروع الانقلاب.

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