"كورونا" حديث بومبيو مع مسؤولي فرنسا ومقدونيا وعمان

واشنطن/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية ومكافحة جائحة كورونا مع كل من نظيره الفرنسي جان إيف لودريان والرئيس المقدوني ستيفو بنداروفسكي، وسلطان عمان هيثم بن طارق.
جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية منفصلة بينهم، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيانات منفصلة.
وذكرت أورتاغوس أن بومبيو ولودريان أكدا على التعاون في مكافحة كورونا، إلى جانب تأكيد الولايات المتحدة التزامها بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وضرورة تحميل إيران مسؤولية خرقها لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشارت إلى أن بومبيو هنأ بنداروفسكي بانضمام شمال مقدونيا إلى الناتو وبدء مفاوضات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن بومبيو أعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستحقق المزيد من الاستقرار والازدهار في غرب البلقان.
ولفتت إلى أن بومبيو قدم الشكر لسلطان عمان على الشراكة القوية التي تربط البلدين.
وأضافت أن الجانبين ناقشا أهمية استمرار التعاون لتعزيز الازدهار والأمن والتجارة والاستقرار في المنطقة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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