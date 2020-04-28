إلغاء الدوري الأرجنتيني لموسم 2019-2020 نهائياً

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم إلغاء الدوري المحلي الذي توقف منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا بحسب ما أعلن رئيسه كلاوديو تابيا الاثنين.
وقال تابيا “سنقوم بإسدال الستار على الدوري واختيار الفرق التي ستشارك في المسابقات القارية الموسم المقبل”.
كما أعلن الاتحاد عدم اعتماد مبدأ الهبوط هذا الموسم والموسم الذي يليه، وسيبقى نادي جيمنازيا أي أيسغريما دي لا بلاتا الذي يشرف على تدريبه النجم الأرجنتيني دييغو مارادونا والذي يحتل المركز التاسع عشر من أصل 24 فريقاً في مصاف الدرجة الأولى.
وبرر تابيا إجراءات وقف الدوري نهائياً لضرورة تخفيف الأعباء الاقتصادية التي ترزح تحتها الأندية والتي تعتبر مؤسسات غير ربحية في الأرجنتين.
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