محافظ الغاط يشيد بالمتطوعين

الخليج – سهيل السهيل – الغاط : أشاد محافظ الغاط منصور بن سعد السديري بالمتطوعين من الشباب والشابات بمحافظة الغاط الذين تفرغو لتوزيع السلال الغذائية للأسر التي تضررت من منع التجول أو انقطع دخلها نتيجة الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا ، وقال أثناء تفقده وتواجده بمقر الجمعية الخيرية “شبابنا أمل المستقبل” فهم سواعد الحاضر وأمل المستقبل ، واستمع سعادته لمقرر اللجنة الشبابية بالمحافظة مقحم بن سقيان عن آلية توزيع السلال الغذائية وطريقة توصيلها انشر الخبر :

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