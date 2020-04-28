عبدالوهاب النجلا يعقد قرانه بالرياض

الخليج – عبدالله الغدير – الرياض : يتلقى عبدالوهاب بن مبارك غدير النجلا, التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قرانه اليوم على كريمة فارس حنطان العنزي بالعاصمة الرياض . وأسرة ” تحرير صحيفة الخليج الالكترونية ” تبارك للعروسين و تدعو لهما بدعاء النبي (صلى الله عليه وسلم): “بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير”. انشر الخبر :

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