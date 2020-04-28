شكرا لقرائتكم خبر عن فزاعات لطرد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر سكان قرية كابيل في جنوب بريطانيا عن شكرهم وامتنانهم للعاملين بالقطاعات الحيوية، الذين يتصدون لخطر فيروس «كورونا»، من خلال وضع دمى على شكل «فزاعات» لطرد المرض (رويترز)

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