أمريكا تتعدى المليون إصابة بـ «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطت الولايات المتحدة حاجز المليون مصاب بفيروس «كورونا»، وهو ما يعادل ثلث عدد الإصابات في العالم، فيما تقدمت النرويج خطوة أخرى باتجاه تخفيف الحظر العام، وقررت استئناف الدراسة للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات، وقررت نيوزيلندا عودة 400 ألف شخص إلى أعمالهم، اليوم الثلاثاء، وقالت رئيسة الوزراء: إن بلادها انتصرت في المعركة ضد فيروس «كورونا» مع استقرار معدلات الإصابة والوفيات.



وتستعد دول أوروبية عديدة لاتخاذ إجراءات أكثر مرونة باتجاه تخفيف العزل العام مع تباطؤ تفشي الوباء على أراضيها، ومن بينها إسبانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، كما قررت الصين أيضاً استئناف الدراسة لطلاب الثانويات في مدينتي بكين وشنجهاي. وقال حاكم نيويورك آندرو كومو إن من المحتمل أن يتم تمديد أمر البقاء في المنازل إلى ما بعد 15 مايو في أجزاء كثيرة من الولاية، ولكن يمكن تخفيف القيود في بعض الأجزاء إذا كانت لديها سعة كافية في المستشفيات، وسجلت الولاية أمس معدلات متدنية للإصابات والوفيات. من جانبه، انتقد الرئيس دونالد ترامب المدن والولايات الأمريكية التي تسعى للحصول على مساعدات اتحادية لتعويض الخسائر الفادحة التي مُنيت بها جراء جائحة كورونا، واتهمها بأنها «سيئة الإدارة».

من جانب آخر، عاد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى مزاولة عمله داعياً مواطنيه إلى التحلي بالصبر والالتزام بالعزل. وقال جونسون: «إذا كان هذا الفيروس مهاجماً ومعتدياً غير متوقع ولا يمكن رؤيته، ويمكنني أن أخبركم من تجربتي الخاصة أنه كذلك، فسيكون هذا الوقت المناسب الذي بدأنا فيه بالسيطرة عليه، لكنه أيضاً وقت المخاطر القصوى». وسجلت بريطانيا، أمس الاثنين، تراجعاً كبيراً جديدا للارتفاع اليومي للوفيات الناجمة عن الفيروس مع رصد 360 حالة جديدة في حصيلة هي الأقل منذ 4 أسابيع.

وفي روسيا تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة مثيله في الصين بعد أن بلغت الحصيلة ما يزيد على 87000 حالة، في حين تصاعد الضغط على الحكومة الروسية للنظر في تخفيف قيود الإغلاق للشركات للمساعدة على دعم الاقتصاد.