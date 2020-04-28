استكشـاف دبـي.. متعـة مـن المـنـزل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي أصبح فيه التعلم عن بعد والعمل من المنزل، السمة الأبرز في وقتنا الحاضر مع التحديات التي نعيشها نتيجة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، مازال أمامنا كثير من الفرص للاستمتاع بمدينة دبي كواحدة من أفضل الوجهات العائلية في العالم، من خلال تجارب مميزة يمكن لكل أفراد العائلة اختبارها عبر الإنترنت لتمنحهم أجمل الأوقات.



تمارين اللياقة



يتيح برنامج «مباشر من دبي» الافتراضي الذي يقدم جدول فعاليات دبي، الفرصة لمتابعة ومشاهدة الشخصيات الموهوبة في دبي، ممن يمارسون تمارين اللياقة البدنية، وفنون الطهي، والاستعراضات، ويقدمون عروض المسرح والكوميديا التفاعلية التي تهم شرائح متنوعة من المجتمع وتناسب جميع أفراد العائلة، حيث يمكن للجمهور المشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية المبتكرة أو جلسات تفاعلية أو تعلم شيء جديد، من خلال هذه التجارب الافتراضية التي يقدمها جدول فعاليات دبي عبر صفحته على «إنستجرام» من الأربعاء إلى السبت من كل أسبوع.

ويمكن للأسر إطلاع الأبناء على معالم دبي البارزة، من خلال صقل مهاراتهم الفنية عبر مقاطع فيديو ودروس فنية، يمكن متابعتها والتعلم منها بسهولة. ومن بين المعالم، برواز دبي، وبرج خليفة، وفندق برج العرب، ونخلة جميرا. وعلى الرغم من عدم توفر فرصة الجري أو الهرولة أو حتى المشي، ولا حتى حضور دروس الفنون الإبداعية في الأماكن العامة والمعارض، فإن ذلك لا يمنع من مواصلة القيام بهذه الأنشطة أثناء البقاء في المنزل، عبر الدروس الاحترافية والمهنية المجانية على الإنترنت. وتقدم أكاديمية دبي للفنون الأدائية دروساً مجانية على الإنترنت للأطفال.