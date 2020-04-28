النرويج تفتح المدارس ونيوزيلندا تعلن النصر في المعركة ضد «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت النرويج أمس الاثنين، حيث يبدو تفشي وباء كوفيد-19 تحت السيطرة، فتح المدارس الابتدائية، في خطوة جديدة في سياق رفع تدريجي للقيود في المملكة. وبعد أسبوع من إعادة فتح دور الحضانة، عاد الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و10 سنوات إلى مقاعد الدراسة بعد ستة أسابيع من «التعلم عن بعد». وعاد تلاميذ مدرسة لوفر في باروم، الضاحية السكنية في أوسلو، تحت المطر. وأشارت زهور رسمت على الأرض أمام المباني إلى المسافة التي يجب احترامها، بالإضافة إلى العديد من العلامات المتعددة الألوان، في إشارة إلى أن الخطر لا يزال موجوداً.



وإلى جانب النمسا والدنمارك، فإن النرويج واحدة من أولى الدول الأوروبية التي تخفف قيوداً فرضت بمعظمها في 12 مارس.

وأعلنت الحكومة أنه بإمكان مصففي الشعر وأطباء الجلد أيضاً استئناف نشاطهم هذا الأسبوع. وأعلنت نيوزيلندا أنها ربحت معركة ضد فيروس كورونا، معلنة بدء عودة حوالي 400 ألف شخص إلى أعمالهم اليوم الثلاثاء. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيسة الوزراء جاكيندا أردرن. وقالت اردرن: إن المرحلة الحالية تسمح بتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، والتي شملت تدابير الإغلاق العام المستمرة منذ نحو شهر. وأشارت إلى عودة 400 ألف شخص إلى مقرات عملهم مع بدء تخفيف القيود المذكورة.

وفرضت نيوزيلندا في 26 مارس، إغلاقاً صارماً شمل المؤسسات التعليمية، والمكاتب، والشواطئ، والملاعب والمطاعم بما في ذلك خدمات التنقل لوقف انتشار المرض. كما أغلقت الحدود وعزلت أولئك الذين عادوا إلى البلاد من الخارج. وسجلت نيوزيلندا، أمس الاثنين، ألفاً و469 إصابة بكورونا، و19 وفاة فقط.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس 3 ملايين حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 207 آلاف، فيما تعافى أكثر من 888 ألفا. وأظهرت بيانات أن المستشفيات البلجيكية استقبلت أقل عدد من المصابين منذ بدء تطبيق إجراءات العزل العام قبل سبعة أسابيع تقريباً. يأتي ذلك قبل أسبوع من بدء تخفيف القيود المفروضة في البلاد. وكان عدد الحالات التي تدخل المستشفيات يومياً قد بلغ ذروته في نهاية مارس/ آذار مسجلا 600 حالة، واستقر قرب 200 تقريباً خلال الأسبوع الماضي.

وأعدّت السلطات الإسبانية بحذر المزيد من الخطوات لتخفيف واحدة من أشد إجراءات العزل، بعد السماح للأطفال بالخروج من منازلهم لأول مرة منذ ستة أسابيع. وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث يوم السبت إنه سيُسمح للمواطنين من كل الأعمار بالخروج للتريض اعتباراً من الثاني من مايو/ أيار إذا استمرت أعداد الإصابة بالفيروس في التراجع. وتزايدت أعداد الباريسيين الذين يخرجون إلى الشوارع الخالية من حركة السيارات فيما يستعد رئيس الوزراء ادوار فيليب للكشف عن الاستراتيجية الوطنية لرفع العزل المقرر أن يبدأ في 11 مايو مع فتح تدريجي للمدارس. ويفترض أن تعلن إيطاليا أيضاً مطلع الأسبوع عن الإجراءات التي تخطط لاتخاذها اعتباراً من 4 مايو. لكن المدارس في هذا البلد تبقى مغلقة حتى سبتمبر.

في ألمانيا، بدأت انقسامات تظهر لدى الرأي العام والاحتجاجات تزداد حيال استراتيجية المستشارة أنجيلا ميركل الحازمة للمكافحة، بعد الإشادة بالطريقة التي عالجت بها حتى الآن هذه الأزمة. وأعلنت الحكومة عن تخصيص 300 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية للدول الفقيرة من أجل معالجة تبعات الوباء. وقال وزير الخارجية هايكو ماس إن «المساعدات ستذهب إما لبلدان تعاني حروباً أو نزاعات مسلحة أو لبلدان أخرى ذات أنظمة صحية معرضة للانهيار جراء انتشار الفيروس».

وفي بريطانيا عاد رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى مزاولة عمله داعياً مواطنيه إلى التحلي بالصبر والالتزام بالعزل. وقال جونسون «إذا كان هذا الفيروس مهاجماً ومعتدياً غير متوقع ولا يمكن رؤيته، ويمكنني أن أخبركم من تجربتي الخاصة أنه كذلك، فسيكون هذا الوقت المناسب الذي بدأنا فيه بالسيطرة عليه، لكنه أيضاً وقت المخاطر القصوى».

وأضاف «بالتالي إذا كان منحنى الوباء بدأ بتحويل مساره»، فإن على البريطانيين مواصلة احترام إجراءات العزل ووعد بقرارات «في الأيام المقبلة» رافضاً أن «يفسد جهود وتضحيات الشعب البريطاني ويخاطر بحدوث موجة ثانية كبرى من الوباء».

وتستعد الولايات المتحدة أيضاً لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية، كما في ولاية نيويورك، حيث يمكن لبعض أنشطة التصنيع وأعمال البناء أن تبدأ بعد 15 مايو. وأعلن حاكم الولاية أندريو كوومو، تسجيل 337 وفاة جديدة في انخفاض جديد للمعدل اليومي، لكنه قرر تمديد القيود العامة في أنحاء كثيرة بالولاية.

(وكالات)