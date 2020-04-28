تراجع وتيرة الإصابات بالجائحة في دول جنوب شرق آسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت معدلات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، تراجعاً في بعض دول جنوب شرق آسيا خلال ال24 ساعة الماضية، في حين شهدت معدلات الوفاة اليومية زيادة طفيفة على مستوياتها السابقة.



وعاد ما يربو على 500 مصنع ملابس في بنجلادش للعمل بعد إغلاقها لمدة شهر، لكبح تفشي الفيروس، في حين تزايدت الدعوات في الهند لتخفيف إجراءات العزل العام التي تسببت في ضرر اقتصادي كبير. وسمحت سلطات بنجلادش لمصنعي الملابس في العاصمة داكا، ومدينة شيتاجونج الساحلية، باستئناف العمل. وقال محمد حاتم، نائب رئيس جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنجلادش: «نحرص على أن يرتدي العمال الكمامات ويغسلون أيديهم عند المدخل، كما يخضعون لقياس درجة حرارة أجسامهم ويلتزمون بقواعد التباعد الجسدي».

وأعلنت وزارة الصحة الهندية، تسجيل 46 وفاة جديدة، إلى جانب 975 إصابة منذ مساء الأحد، في كافة أنحاء البلاد، تراجعاً من 1990 إصابة قبل يوم. وصرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بأن حظر التجوال المفروض على البلاد منذ 23 مارس «أنقذ حياة الآلاف» من الموت. وأكد أن الإجراءات ومن بينها حظر التجوال أعطت نتائج إيجابية. وأشار إلى أن فيروس كورونا سيواصل وجوده في البلاد خلال الأشهر القادمة. ولم تصدر أي تصريحات حول تمديد فترة حظر التجوال المفروضة على البلاد، منذ 23 مارس/آذار، ومددت في 14 أبريل/نيسان، وتنتهي في 3 مايو القادم.وفي الصين عاد عشرات آلاف الطلاب إلى المدارس في شانجهاي وبكين، بعد نحو أربعة أشهر من الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الالتزام المشدد بإجراءات الوقاية، فيما تعود أكبر مدن الصين تدريجياً إلى الحياة الطبيعية. واستأنف طلاب شانجهاي في عامهم الدراسي الأخير أو الصفوف الثانوية، الدراسة، فيما سمح فقط لطلاب التعليم العالي في بكين بالعودة إلى المدارس، للتحضير للفحص المهم لدخول الجامعة.

وأعلنت وزارة التعليم الصينية أنه سيتم قياس حرارة الطلاب في العاصمة عند مداخل المدارس، ويجب أن يبرزوا الرمز «الأخضر» الصحي على تطبيق خاص يحتسب فرص تعرض شخص ما للإصابة. وأضافت الوزارة أن بعض المدارس في بكين، تدربت على إعادة الفتح بشكل مسبق، مع إحضار أشخاص للقيام بتجربة دخول المدارس.وأعلنت السلطات الصينية عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما تأكدت إصابة ثلاث حالات، منها «حالتان وافدتان» خلال ال24 ساعة الماضية.

وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 10 حالات جديدة خلال الساعات ال24 الماضية, في حين استقرت الوفيات عند 242 حالة، نتيجة عدم تسجيل أي وفاة جديدة في الفترة الزمنية المذكورة. وبذلك تسجل كوريا الجنوبية لليوم الخامس على التوالي عدد إصابات لا يتجاوز العشر.