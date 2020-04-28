ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» عربياً.. والجزائر تمدد الحجر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت يوم أمس الاثنين، بشكل ملحوظ حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في عدد من الدول العربية، فيما قررت السلطات الجزائرية تمديد العمل بالحجر الصحي حتى 14 مايو/‏‏أيار المقبل، في حين هدد وكيل وزارة الصحة العراقية، جاسم الفلاحي، أمس، أن الحكومة قد تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال الكامل في حال عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية،أمس، عن تسجيل 5 وفيات و1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 144 وفاة و18811 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد المتعافين بلغ 2531 بزيادة 174 شخصا عن اليوم السابق.

كما أعلنت أمانة محافظة جدة، وفقا لما نقلته صحيفة «سبق» السعودية أنه سيتم عزل مرتادي المراكز التجارية الذين ترتفع درجات حرارتهم على 38 درجة مئوية.

إصابة 105 من الكوادر الطبية في الكويت

في الكويت أعلن الشيخ باسل الصباح وزير الصحة، أمس شفاء 206 حالات من المصابين بكورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 1012 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت، أمس الاثنين، عن تسجيل 213 إصابة جديدة بكورونا ليصبح إجمالي الإصابات 3288.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند إن عدد الإصابات بالفيروس بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات.

بدورها،أعلنت وزارة الصحة العمانية،أمس عن تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 2049 حالة إضافة إلى 10 حالات وفاة ،فيما تماثلت 364 حالة للشفاء.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية،تسجيل 24 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى ألفين و647.

ووفق إحصاء الوزارة، فإن إجمالي الإصابات بينها 8 وفيات و1189 متعافياً.

من جانبها،أعلنت وزارة الصحة القطرية،أمس تسجيل 957 إصابة جديدة بكورونا وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 11244 حالة، فيما أكدت الفحوص الطبية تماثل54 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1066 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية،أمس ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 710 حالات بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

وقالت الوزارة «لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية ليستقر عدد الوفيات عند 24 حالة».

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، أمس، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 449 إصابة.

وبين وزير الصحة الأردني سعد جابر، شفاء 5 حالات ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 342 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 50 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4 آلاف و155 شخصا.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع ليصل إلى 669 حالة، بعدما تعافى 76 شخصا من الإصابة.

وأكدت الوزارة استقرار عدد الوفيات عند 161 وفاة.

وفاة ممرض مصري متأثراً بإصابته

Advertisements

من جانبها،أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، تسجيل 248 حالة إصابة جديدة بكورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 4782 حالة،فيما تم تسجيل 20 حالة وفاة ليصبح عدد الوفيات 337 حالة،في حين بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 1236 حالة.

وتوفي الممرض محمد المحسناوي، أمس، متأثراً بإصابته بالفيروس،حيث كان يعمل ضمن الفرق الطبية بمستشفى النجيلة التي خصصت للحجر الصحي.

وفي اليمن أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الوباء،أمس خلو اليمن من أي إصابات بالفيروس بعد شفاء حالة الإصابة الوحيدة التي سجلت في البلاد.

تعافي أكبر مريض جزائري ووفاة ابنه

وفي الجزائر،أعلنت السلطات عن تمديد العمل بالحجر الصحي حتى 14 مايو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، عن تسجيل 135 حالة إصابة جديدة بكورونا، ما رفع عدد الاصابات إلى 3517 حالة،فيما تم تسجيل 7 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 432 حالة، بينما تم تسجيل 50 حالة شفاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1558.

وكانت السلطات الصحية أعلنت، أمس، تعافي أكبر مريض في البلاد سنا من الفيروس.

ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن محمد العايب، مدير الصحة العمومية في ولاية البويرة شمالي البلاد، قوله إن المصاب البالغ من العمر 99، ويدعى «مسعود»، تماثل للشفاء وغادر مستشفى البويرة، مساء أمس الأول الأحد.

وأكد العايب أن «مسعود في صحة جيدة، وتعافى من الفيروس وتمكن من مقاومته على الرغم من تقدمه في السن».

وأوضح أن إسماعيل«45 سنة»، ابن مسعود، تماثل أيضاً للشفاء من الفيروس، في حين توفي ابنه البكر عبد السلام، الذي كان يعاني مرضاً مزمناً.

وأكد وكيل وزارة الصحة العراقية، جاسم الفلاحي، أمس، أن الحكومة قد تلجأ لإعادة فرض حظر التجوال الكامل، إذا ما وجدت تهديدا كبيرا على حياة الناس، وعدم الالتزام بالإجراءات والتعليمات الوقائية، فإننا بكل تأكيد سنتجه إلى اتخاذ إجراء يحافظ على حياة الناس.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية،أمس عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح عدد الإصابات 275 حالة، متضمنة 22 حالة وفاة،فيما تماثلت حالة واحدة للشفاء، ليرتفع العدد الكلي للمتعافين إلى21.

شرطة جزر القمر تفرق تجمعاً بمسجد

استخدمت قوات الأمن في جزر القمر الغاز المسيل للدموع ضد مسلمين تجمعوا في مساجد في انتهاك لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا.

ووقعت الحوادث في موقعين بجزيرة أنجوان بجزر القمر، بحسب ما أفاد مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه.

وصرح أحد الشهود لوكالة فرانس برس أن الناس أصيبوا وفر معظمهم عبر النوافذ. وتعرض أحدهم لكسر في قدمه.

وأضاف: «حتى صباح أمس لا تزال هناك رائحة غاز في المنطقة».