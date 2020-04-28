برامج تراثية ودينية ومسلسلات تثري تلفزيون الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

تتضمن الدورة الرمضانية لتلفزيون الفجيرة العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية والتراثية والاجتماعية والدينية، تركز على عناصر الموروث الوطني والثقافي والمجتمعي.

وصرح عماد باسيل، مدير شركة ماب المشغلة لتلفزيون الفجيرة، بأن الدورة تتميز بالبرامج والمسلسلات الجديدة وتنوعها، وأنها أُعدت بعد دراسة متعددة الاتجاهات لعادات الجمهور وحاجاتهم خلال رمضان واستجابة لحاجات الأسرة. وقال: تتميز الدورة أيضاً بتركيزها على الهوية الإماراتية، وتراثها الشعبي وأنماط الحياة فيها، وتضم مجموعة من البرامج الاجتماعية والترفيهية والبرامج الخفيفة المتنوعة بالإضافة إلى دراما تلفزيونية ومسلسلات جديدة تعرض لأول مرة.

وأكد باسيل حرص تلفزيون الفجيرة على أن يكون دائماً قريباً من المشاهدين، من خلال دورة برامجية رمضانية هادفة تلبي حاجة المشاهدين من الإماراتيين وكافة الجنسيات.

وأشارت ناهد نصر، مدير البرامج بتلفزيون الفجيرة، إلى أن هناك نقلة نوعية وجديدة نحو عرض العديد من البرامج الرمضانية التي تتناسب مع الشهر الفضيل وفق رؤية عمل واضحة من شأنها أن تحقق الفائدة على المشاهدين طوال الشهر.

مؤكدة أن الدورة الرمضانية تضمنت برامج اجتماعية ودينية وثقافية وتراثية وبرامج ترفيهية متنوعة من بينها: برنامج «هيل و زعفران»، وهو برنامج طبخ بقالب كوميدي، تقدمه زينب المطروشي وآمنة الظنحاني، «حول العالم» ويقدمه مجموعة من الصبايا (حمدة اليماحي، مروة أحمد، دعاء النمر، أروى أحمد) اللاتي يجتمعن يومياً مع بعضهن خلال أيام رمضان ويخترن بلداً من العالم يتحدثن عنه طوال الحلقة، و«سباق الخمسين» يقدمه وائل عبدالله، ويتناول مواضيع تخص عام الاستعداد للخمسين بما يرتبط مع أهم القيم والسلوكيات في رمضان، ويأتي البرنامج على شكل مسابقة على الهواء مباشرة من خلال طرح سؤالين مقابلهما جوائز قيمة، «البشارة» تقديم آمنة الظنحاني يتناول البرنامج العلاقات الاجتماعية في المجتمع الإماراتي وبناء الأسرة، وأسس التواصل الاجتماعي. كما تتضمن الدورة برنامج «الحكواتي» يقدمه الفنان أحمد يسوف والذي يظهر كقصاص شعبي ليحكي يومياً قصة جديدة، فيما يعد من أهم عادات وتقاليد الأمسيات الرمضانية قديماً.

وأضافت نصر أن الدورة الرمضانية تضمنت أيضاً برامج دينية منها: «سباق الخمسين» يقدمه وائل عبدالله، ويتناول فيه مواضيع تخص عام الاستعداد للخمسين بما يرتبط مع أهم القيم والسلوكيات في رمضان. وبرنامج «أخلاقيات الصيام» تقديم فضيلة الشيخ حمد سالم الكندي، فضيلة الشيخ حسن علي أبو العينين، فضيلة الشيخ طاهر محمد الفخراني، بالإضافة لبرنامج «ومضات رمضانية»، يتناول فيها الشيخ فيصل بن سويد أهم الأحاديث التي ذكرت فضل رمضان وأهم العبادات التي يجب على الإنسان التركيز عليها في هذا الشهر المبارك. وهناك برنامج «كبسولة» تقديم د. أشرف العسال وهو برنامج اجتماعي يتناول أهم القيم التي يجب أن يحرص عليها الفرد في تعاملاته مع أهله ومع المجتمع بأكمله، ويسلط الضوء على جميع القضايا الاجتماعية التي تهم المجتمع العربي والإسلامي بشكل مبسط ووجيز. وهناك أيضاً برنامج «مدفع الإفطار» تقديم أمجد الحساسنة.

كما يعرض تلفزيون الفجيرة خلال شهر رمضان 5 مسلسلات: «درب الشهامة»، «حب عمري»، و«أحلى أيام»، «آل ديسمبر»، و«بروكار».