«سعود الخيرية»: 2277 مستفيداً من المساعدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، أن المستفيدين من المساعدات الخيرية التي قدمتها إدارة المؤسسة، قبيل حلول رمضان المبارك، بلغ عددهم 2277 فرداً. كما وزعت المير الرمضاني على شكل حزم غذائية متنوعة، على 110 أسر.

جاء ذلك ضمن مبادرة «خليك في بيتك وميرك علينا» التي أطلقتها المؤسسة لتحقيق التضامن والتكافل والتآخي، ومد يد العون للمحتاجين والمعوزين، ضمن قوائم معدة مسبقاً بطريقة تضمن تغطية جميع الفئات المستهدفة.

وأكدت سمية السويدي، عضوة المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة، أن إدارة المؤسسة لديها أولويات مبرمجة هدفها تقديم المساعدات الخيرية في المجال التعليمي إلى أسر الطلبة بالدرجة الأولى في المدارس التابعة للمؤسسة والمدارس الخاصة في إمارة رأس الخيمة، وتقديم الدعم في التعليم الجامعي، عبر المنح الدراسية التي توفرها إدارة المؤسسة سنوياً، والخدمات الخيرية المتعددة التي تقدمها ضمن إطار ممنهج وواضح يعزز رؤيتها ورسالتها.

كما ارتأت المؤسسة ضمن مبادراتها الإنسانية للمساعدة في التصدي لفيروس «كورونا»، تسليم مبنى مدرسي من مدارس الشيخ سعود بن صقر الخيرية الخاصة، لوزارة الصحة، لتكون بذلك من ضمن المبادرين والمساهمين في توفير الاحتياجات التي تسهم في تقديم الخدمات الصحية، وإجراء الفحوص اللازمة التي تقوم بها الجهات الطبية المتخصصة، للمراجعين والمخالطين، والحالات المشتبهة فيها.